В Дохе выход: чем важны зимние ближневосточные матчи российских клубов

У команд Российской премьер-лиги (РПЛ) в самом разгаре подготовка к весенней части сезона. Некоторым из них в рамках зимних сборов в первой половине февраля предстоит принять участие в выставочных турнирах на Ближнем Востоке.
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