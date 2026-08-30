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Калужские новости

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«Калуга» начала домашний матч против «Алании»

«Калуга» начала домашний матч против «Алании»

Матч начнется в 14:00, в составе «Калуги» выйдут Ещенко, Кротов, Лукиных и другие, а «Алания» сыграет с Бязровым, Кусковым, Гиоевым и другими.

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