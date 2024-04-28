Разработан сервис для создания ИИ-помощников. Он повысит продуктивность персонала

Исследовательский центр прикладных систем искусственного интеллекта МФТИ представил сервис для создания умных ассистентовКак сообщает пресс-служба МФТИ, сервис автоматизирует решение рутинных специфических задач для сотрудников компаний, что должно повысить их продуктивность.
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