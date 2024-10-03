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Аэропорт Нижнекамска ввел временные ограничения на полеты

Аэропорт Нижнекамска ввел временные ограничения на полеты

ИТАР-ТАСС/Александр Саверкин Аэропорт Нижнекамска Бегишево ввел временные ограничения на полеты. По информации Telegram-канала "Представитель Росавиации", воздушная гавань пока не принимает и не отправляет рейсы.

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