Аэропорт Нижнекамска ввел временные ограничения на полеты

ИТАР-ТАСС/Александр Саверкин Аэропорт Нижнекамска Бегишево ввел временные ограничения на полеты. По информации Telegram-канала "Представитель Росавиации", воздушная гавань пока не принимает и не отправляет рейсы.
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