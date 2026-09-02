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SPORT24.ru

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Талант ЦСКА Данилов рос без отца: «Он ушел в другую семью. Нам пришлось на время оставить футбол»

Талант ЦСКА Данилов рос без отца: «Он ушел в другую семью. Нам пришлось на время оставить футбол»

Наталья, мама защитника ЦСКА Кирилла Данилова, в беседе с автором Sport24 Александром Муйжнеком рассказала, почему сыну в детстве пришлось приостановить занятия футболом.

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