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Российских металлургов возмутило желание собрать с них налоги задним числом

Желание Минфина увязать размер ставки налога на прибыль с дивидендной политикой противоречит основополагающему принципу российского законодательства, предполагающего, что «закон обратной силы не имеет», и несет значительные риски для экономики.

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