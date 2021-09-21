Российских металлургов возмутило желание собрать с них налоги задним числом

Желание Минфина увязать размер ставки налога на прибыль с дивидендной политикой противоречит основополагающему принципу российского законодательства, предполагающего, что «закон обратной силы не имеет», и несет значительные риски для экономики.
Желание Минфина увязать размер ставки налога на прибыль с дивидендной политикой противоречит основополагающему принципу российского законодательства, предполагающего, что «закон обратной силы не имеет», и несет значительные риски для экономики.
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