Следующие умные очки Ray-Ban будут распознавать лица и всё вокруг

Что такое «супервосприятие»? Функция «супервосприятия» (Super Sensing) представляет собой постоянно активную систему, которая с помощью встроенных камер и сенсоров отслеживает происходящее вокруг пользователя.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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