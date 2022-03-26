Фрэнк Вогель: «Показатель «Лейкерс» может помешать, но Леброн как никто другой заслуживает приз MVP»

Главный тренер «Лейкерс» Фрэнк Вогель заявил, что если бы судьба приза MVP сезона зависела от него, то лидер калифорнийцев Леброн Джеймс стал бы в этом году 5-кратным его обладателем.
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