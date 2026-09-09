Финал первенства Москвы и Подмосковья по автокроссу пройдет в Химках 12 сентября

В Химках 12 сентября состоится заключительный, седьмой этап первенства Москвы и Московской области по кроссу — Кубок Kramar Motorsport – YUKA ADV Pro Racing.
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