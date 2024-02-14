Игрок "Питтсбурга" Малкин: мы не можем играть за сборную — это немного тяжело

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин высказался о решении Международной федерации хоккея (IIHF) продлить отстранение российских сборных, отметив негативное влияние этого на молодых игроков.
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