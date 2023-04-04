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AFAD: в Турции произошло землетрясение магнитудой 3,9

В турецкой провинции Кахраманмараш было зафиксировано землетрясение магнитудой 3,9 по шкале Рихтера. Об этом сообщило управление по ликвидации последствий стихийных бедствий AFAD.

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