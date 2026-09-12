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Царьград

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Моди призвал на саммите БРИКС к равенству в киберрегулировании

Моди призвал на саммите БРИКС к равенству в киберрегулировании

На саммите БРИКС в Нью-Дели премьер-министр Индии Нарендра Моди подчеркнул важность равноправного участия стран в регулировании киберпространства и критически важных технологий.

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