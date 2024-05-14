НХЛ начнет объявлять имена обладателей индивидуальных призов 14 мая. Главные награды вручат 27 июня в Лас-Вегасе

Ранее для большинства наград названы имена трех игроков, набравших наибольшее количество голосов выборщиков (в большинстве случаев это члены Ассоциации хоккейных журналистов).
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