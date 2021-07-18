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Вирусолог сравнил показатели смертности от COVID-19 с другими болезнями

Вирусолог сравнил показатели смертности от COVID-19 с другими болезнями

Вирусолог, член-корреспондент РАН, завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии НГУ Сергей Нетесов заявил, что показатели по смертности от коронавирусной инфекции сравнимы со смертностью от дифтерии, передает газета "Известия" .

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