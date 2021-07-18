Вирусолог сравнил показатели смертности от COVID-19 с другими болезнями

Вирусолог, член-корреспондент РАН, завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии НГУ Сергей Нетесов заявил, что показатели по смертности от коронавирусной инфекции сравнимы со смертностью от дифтерии, передает газета "Известия" .