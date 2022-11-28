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В Челябинске подняли вопрос о возвращении цензуры

В Челябинске подняли вопрос о возвращении цензуры

В Челябинске подняли вопрос о введении цензуры в сфере культуры. Предложение прозвучало во время круглого стола по взаимодействию Русской православной церкви и театра, организованного в рамках межрегиональных образовательных Рождественских чтений.

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