В Челябинске подняли вопрос о возвращении цензуры

В Челябинске подняли вопрос о введении цензуры в сфере культуры. Предложение прозвучало во время круглого стола по взаимодействию Русской православной церкви и театра, организованного в рамках межрегиональных образовательных Рождественских чтений.
В Челябинске подняли вопрос о введении цензуры в сфере культуры. Предложение прозвучало во время круглого стола по взаимодействию Русской православной церкви и театра, организованного в рамках межрегиональных образовательных Рождественских чтений.
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