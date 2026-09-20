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ФедералПресс

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Пострадавшая от атаки на Подмосковье председатель УИК вышла на работу

Пострадавшая от атаки на Подмосковье председатель УИК вышла на работу

МОСКВА, 20 сентября, ФедералПресс. Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова рассказала о председателе УИК Наталье Санайхиной, которая получила ранения в результате масштабной атаки на Московский регион сегодня, 20 сентября.

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