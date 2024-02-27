Даже стевия: в России запретили 19 пищевых добавок

Даже стевия: в России запретили 19 пищевых добавокЕвразийский экономический союз (ЕАЭС), в состав которого входят Россия, Белоруссия, Армения, Казахстан и Киргизия, с 27 февраля запретил использование 19 пищевых добавок, включая известный подсластитель стевию.
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