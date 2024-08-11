Представитель МИД Захарова: Россия жестко ответит ВСУ на удары по своим регионам

Вооруженные атаки на российские регионы со стороны киевского режима не останутся без мощного ответа. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, ее слова передала пресс-служба ведомства.
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