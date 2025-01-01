Крымский мост: временное прекращение движения автотранспорта

Движение по Крымскому мосту временно приостановлено, сообщается в Telegram-канале. Водителей и пассажиров, находящихся в зоне досмотра, просят следовать указаниям транспортной безопасности и сохранять спокойствие.
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