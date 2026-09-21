«Рост продаж связан с сезонным фактором»: пермяки раскупают видеокарты

В августе 2026 года продажи видеокарт в Перми увеличились на 16 % по сравнению с предыдущим месяцем и на 5 % — с аналогичным периодом прошлого года, сообщают аналитики сайта бесплатных объявлений «Авито».
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