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«Рост продаж связан с сезонным фактором»: пермяки раскупают видеокарты

В августе 2026 года продажи видеокарт в Перми увеличились на 16 % по сравнению с предыдущим месяцем и на 5 % — с аналогичным периодом прошлого года, сообщают аналитики сайта бесплатных объявлений «Авито».

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