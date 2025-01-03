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Флик о регистрации Ольмо и Виктора: «Ситуация не радует. Я поговорил с президентом, у меня есть доверие к клубу. Каждый делает свою работу, моя – хорошо подготовить команду»

– Я не хочу говорить об этом. Это не моя работа. Моя задача – готовить команду к следующему матчу Кубка.

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