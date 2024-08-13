Более 25 миллионов человек послушали интервью Трампа Маску полностью

Более 25 млн пользователей соцсети Х послушали интервью экс-президента и кандидата на высший государственный пост в США от Республиканской партии Дональда Трампа миллиардеру Илону Маску, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные предвыборного штаба политика.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии