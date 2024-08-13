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Политика как она есть

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Более 25 миллионов человек послушали интервью Трампа Маску полностью

Более 25 миллионов человек послушали интервью Трампа Маску полностью

Более 25 млн пользователей соцсети Х послушали интервью экс-президента и кандидата на высший государственный пост в США от Республиканской партии Дональда Трампа миллиардеру Илону Маску, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные предвыборного штаба политика.

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