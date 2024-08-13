Более 25 миллионов человек послушали интервью Трампа Маску полностью

Политика как она есть

Более 25 млн пользователей соцсети Х послушали интервью экс-президента и кандидата на высший государственный пост в США от Республиканской партии Дональда Трампа миллиардеру Илону Маску, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные предвыборного штаба политика.