Фальков утвердил четыре обязательных предмета для студентов всех специальностей

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков 2 июня на заседании Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России объявил о введении четырех обязательных дисциплин для всех студентов.
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