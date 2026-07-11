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Фальков утвердил четыре обязательных предмета для студентов всех специальностей

Фальков утвердил четыре обязательных предмета для студентов всех специальностей

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков 2 июня на заседании Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России объявил о введении четырех обязательных дисциплин для всех студентов.

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Комментарии
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Анфиса Иванова
Ну да, - особенно Философия...как же без этой науки словоблудия и заумствования...  Все беды в мире от таких наук -философии...экономики...психиатрии и психологии !
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4 н.