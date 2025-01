Дина и Элли танцуют, а Эбби рыщет в тизер-трейлере The Last of Us — второй сезон в ап...

Дина и Элли танцуют, а Эбби рыщет в тизер-трейлере The Last of Us — второй сезон в апрелеSony уточнила дату премьеры новых эпизодов сериала The Last of Us от Naughty Dog, HBO и PlayStation и поделилась тизер-трейлером второго сезона со знакомыми сценами из игры.