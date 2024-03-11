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  • Алекс ZLOYBOY
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Китайцы создали военный радар, который взломает даже Starlink Илона Маска. Поднебесной не страшен невидимый "купол" США.

Китайцы создали военный радар, который взломает даже Starlink Илона Маска. Поднебесной не страшен невидимый "купол" США.

2,1K прочитали Китайцы меняют правила игры будущих войн, в которых все большую роль будет играть контроль над электромагнитным диапазоном.

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