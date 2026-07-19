Президент «Барселоны» Жоан Лапорта назвал вингера каталонской команды и сборной Испании Ламина Ямаля гением и считает, что финал чемпионата мира позволит ему окончательно утвердиться в статусе мировой звезды.
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