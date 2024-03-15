Набравший пять очков Кучеров не вошёл в тройку звёзд дня в НХЛ

Национальная хоккейная лига (НХЛ) назвала имена трёх звёзд по итогам игрового дня. Как сообщается на сайте организации, первой звездой был признан одноклубник форварда «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова ― форвард Брейден Пойнт (3 + 3).
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