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Фетисов об Овечкине: «Оптимально – заявиться за «Динамо» на один матч и сказать всем спасибо. Играть ему будет тяжело – и уровень хоккея разный, и много ожиданий от великого»

Двукратный олимпийский чемпион, депутат Государственной думы  Вячеслав Фетисов считает, что Александр Овечкин не должен продолжать карьеру в «Динамо».

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