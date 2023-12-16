Украинские боевики ограбили дом в Херсоне

Военнослужащих ВСУ интересовали бытовая техника и ценные вещи.Жители оккупированного Херсона сообщают, что 14 декабря около 21:00 группа украинских боевиков проникла в частный дом, находящийся по адресу: Приднепровский спуск, 12.
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