СКА обыграл «Динамо», перепалка Ротенберга с Кудашовым из-за бутылки, фанаты «Спартака» смягчили позицию по Fan ID, «Рубин» высмеял комментатора за поддержку «Зенита» и другие новости

1. СКА одержал первую победу в серии Кубка Гагарина с «Динамо», выиграв в третьем матче – 5:3. В концовке игры Ротенберг вступил в перепалку с Кудашовым и грубо выругался после нее.
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