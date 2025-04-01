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СКА обыграл «Динамо», перепалка Ротенберга с Кудашовым из-за бутылки, фанаты «Спартака» смягчили позицию по Fan ID, «Рубин» высмеял комментатора за поддержку «Зенита» и другие новости

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Комментарии
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Лена Мисько
посмотрев видео из раздевалки ска, я четко услышала: одно большое сердце и сотня мудаков
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20 час.
КУАТ
Что же они..
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19 час.
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