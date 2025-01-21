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Эксперт Терентьев: инфраструктура маркировки импортного алкоголя полностью готова в РФ

Эксперт Терентьев: инфраструктура маркировки импортного алкоголя полностью готова в РФ

Государство полностью готово к переносу маркировки импортного алкоголя на территорию России. Об этом заявил управляющий партнер юридической фирмы «Алкогольное право», эксперт московского отделения «Опоры России» Дмитрий Терентьев в интервью «ФедералПресс».

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