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Царьград

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Киев нуждается в запчастях: Специалист ФСБ о повреждениях техники ВСУ

Киев нуждается в запчастях: Специалист ФСБ о повреждениях техники ВСУ

Киев остро нуждается в запчастях для восстановления военной техники, выведенной из строя российскими войсками в ходе Специальной военной операции.

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