Думали, больше этой таджикской семьи никто Россию не ограбит. Но нет - появился новый рекорд

В России набирает обороты циничная схема выкачивания бюджетных средств: получившие русский паспорт иностранцы массово оформляют социальные выплаты на детей, которые годами живут за границей и никогда не пересекали границу России.
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Взыскать и вернуть в бюджет незаконно выплаченные средства и с получателей и с чиновников. И это будет справедливо.
для россиян от едроссов ни деньги ни выплаты не положены! мигрантам с распротертыми руками охотно с нетерпением выдают!
Почти ежедневные посты о деньгах, полученных таджиками для своих детей полулегальными способами, похоже призваны отвлекать внимание счастливо живущего в России народа от денег расходуемых на других детей, живущих в европах и америках в условиях несколько более комфортабельных, чем в Душанбе. Ну и писать о детях из Азии гораздо безопаснее, чем о детях из Лондона
Все дружбаны народов на местах, миграционное безумие и коррупция продолжаются
тотальная коррупция власти в стране приведет и не к таким еще "результатам"!!
домой. С по жизниным запретом на вьезд в Россию.
Кто не проверил, тот и возвращает деньги в казну. А " ценного работника "
Да ладно смешить-то! Банальная коррупция - стараются за откаты!
То ли ещё будет, когда в феврале 2027 года войдут в силу новые поправки к закону о соцобеспечении - подарок от едросов всему среднеазострану и закавказью!
Будет достаточно что один из родителей работает в России и зарегестрировать новорожденного в российском посольстве для получения всего соцпакета включая материнский капитал!
Или вы думаете что мигранты, с их пособниками, не найдут как это использовать для грабежа российских налогоплательщиков (россиян)?