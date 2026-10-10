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Думали, больше этой таджикской семьи никто Россию не ограбит. Но нет - появился новый рекорд

Думали, больше этой таджикской семьи никто Россию не ограбит. Но нет - появился новый рекорд

В России набирает обороты циничная схема выкачивания бюджетных средств: получившие русский паспорт иностранцы массово оформляют социальные выплаты на детей, которые годами живут за границей и никогда не пересекали границу России.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Валерий Николаевич
Валерий Николаевич

Почти ежедневные посты о деньгах, полученных таджиками для своих детей полулегальными способами, похоже призваны отвлекать внимание счастливо живущего в России народа от денег расходуемых на других детей, живущих в европах и америках в условиях несколько более комфортабельных, чем в Душанбе. Ну и писать о детях из Азии гораздо безопаснее, чем о детях из Лондона

Профиль пользователя Alex Nемо
Alex Nемоизменено

То ли ещё будет, когда в феврале 2027 года войдут в силу новые поправки к закону о соцобеспечении - подарок от едросов всему среднеазострану и закавказью!
Будет достаточно что один из родителей работает в России и зарегестрировать новорожденного в российском посольстве для получения всего соцпакета включая материнский капитал!
Или вы думаете что мигранты, с их пособниками, не найдут как это использовать для грабежа российских налогоплательщиков (россиян)?