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Пенсионерка из Екатеринбурга отсудила у сантехника 211 тысяч рублей

Пенсионерка из Екатеринбурга отсудила у сантехника 211 тысяч рублей

В Екатеринбурге суд встал на сторону пенсионерки, обманутой сантехником на 68 тысяч рублей. Мужчина вернет деньги за услуги, выплатит неустойку и возместит моральный вред.

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