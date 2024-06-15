В Совфеде обсудят ситуацию с ПА ОБСЕ после отказа Румынии в визах

Сенаторы в начале следующей недели обсудят ситуацию в связи с отказом Румынии в выдаче виз российской делегации для участия в ежегодной сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ, которая пройдет в конце июня в Бухаресте.
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