Reuters: победа правых в Тюрингии нанесла удар по коалиции Шольца

Федеральные выборы в Германии нанесли тяжелый удар по партиям в правительстве канцлера Олафа Шольца. Историческая победа крайне правой партии, вероятно, усугубит нестабильность в и без того раздробленной правящей коалиции, пишет Reuters.
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