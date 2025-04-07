Рыбопереработка: локализована судовая рыбомучная установка

Компания «Морские комплексные системы» (Санкт-Петербург), производитель оборудования для рыбопромысловых судов, сертифицировала первую российскую судовую установку для переработки рыбных отходов в муку и жир.
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