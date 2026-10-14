Зататуированного чиновника задержали за взятку в Таганроге Ростовской области По версии следствия, осенью 2023 года замглавы Таганрога по вопросам городского хозяйства Егор Долматов через посредника получил деньги за покровительство при заключении муниципальных контрактов на благоустройство.
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