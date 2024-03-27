ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

46 059 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Svetlana Yamashkina
    А меня удивляет, что каждая прошмандовка почему-то считает необходимым широко оповещать общественность о своем мнении...«Их мало убили! П...
  • vitaly yanushkevich
    Хамракулова, Вы походите по полицейским участкам и перепишите всех кого приводили , ваших бандитов, и хотите чтобы РУ..."Ты кто, таджик? ...
  • Betahon
    Вопрос настолько не поддающийся в данном случае обсуждению своим характером, что не вызывает никакой критики...Заказч...Слив "из Кремля":...

Подросткам из разных регионов страны массово поступают сообщения с прямыми предложениями

Подросткам из разных регионов страны массово поступают сообщения с прямыми предложениями

совершить теракт за деньги и угрозами в случае отказа  Все мы прекрасно понимаем, чьи уши торчат за такой «рассылкой».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Наталия
Личные данные граждан ДОЛЖНЫ быть надежно защищены, и этим ДОЛЖНЫ заниматься соответствующие подразделения соответствующих служб. Дети и старики - самая уязвимая часть населения. Именно внедрение повсеместной компьютеризации и цифровизации, без предварительного создания надежной системы защиты данных, привело  к таким последствиям. Провели всеобщую кампанию, отрапортовали, а о негативных последствиях не подумали.
Ответить
10 час.
николай ткаченко
Лекарство от лоховства, а лошар в стране хватает.
Ответить
10 час.
Алексадр Вовк-Михайлов
Хохлы пидорасы.
Ответить
8 час.

Картина дня

наверх