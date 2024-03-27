Подросткам из разных регионов страны массово поступают сообщения с прямыми предложениями

Наталия

Личные данные граждан ДОЛЖНЫ быть надежно защищены, и этим ДОЛЖНЫ заниматься соответствующие подразделения соответствующих служб. Дети и старики - самая уязвимая часть населения. Именно внедрение повсеместной компьютеризации и цифровизации, без предварительного создания надежной системы защиты данных, привело к таким последствиям. Провели всеобщую кампанию, отрапортовали, а о негативных последствиях не подумали.