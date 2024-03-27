совершить теракт за деньги и угрозами в случае отказа Все мы прекрасно понимаем, чьи уши торчат за такой «рассылкой».
Подросткам из разных регионов страны массово поступают сообщения с прямыми предложениями
Комментарии
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Наталия
Личные данные граждан ДОЛЖНЫ быть надежно защищены, и этим ДОЛЖНЫ заниматься соответствующие подразделения соответствующих служб. Дети и старики - самая уязвимая часть населения. Именно внедрение повсеместной компьютеризации и цифровизации, без предварительного создания надежной системы защиты данных, привело к таким последствиям. Провели всеобщую кампанию, отрапортовали, а о негативных последствиях не подумали.
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10 час.
николай ткаченко
Лекарство от лоховства, а лошар в стране хватает.
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10 час.
Алексадр Вовк-Михайлов
Хохлы пидорасы.
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8 час.
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