— Заглянуть на второй Московский инвестиционно-промышленный форум в «Технополисе Москва»; — Побывать на форсайт-сессии «От прошлого к будущему в науках о спорте» в МГУСиТе — первый день конференции; — Присоединиться к экскурсии «Москва инновационная» для первокурсников — с визитом в Национальный центр «Россия»; — Посмотреть «Войну и мир» Юрия Грымова в театре «Модерн»; — Начать курс «Диалог поколений» в центрах московского долголетия — о том, как лучше понимать детей и внуков.