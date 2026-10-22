19 октября стало известно о предстоящих кадровых изменениях в Правительстве России: заместитель председателя Правительства — руководитель Аппарата Правительства Дмитрий Григоренко, курировавший в том числе цифровое развитие и искусственный интеллект, попросил о переходе на другую работу.