💡 Судак частично остался без света Обесточены ряд домов на улицах Бирюзова, Гагарина и переулок Колхозный.
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💡 Судак частично остался без света Обесточены ряд домов на улицах Бирюзова, Гагарина и переулок Колхозный.