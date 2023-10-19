Московский НПЗ провел масштабную высадку деревьев в Капотне

Московский нефтеперерабатывающий завод устроил масштабную экологическую акцию в Капотне. В рамках мероприятия почетные гости вместе с волонтерами предприятия высадили более 220 саженцев деревьев и двух тысяч кустарников.
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