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«У России есть все необходимые возможности»: как проходит работа по импортозамещению лайнера МС-21

«У России есть все необходимые возможности»: как проходит работа по импортозамещению лайнера МС-21

«Ростех» передал заказчику первый комплект полностью российской авионики для кабины лайнера МС-21. Речь идёт о пульте, который позволяет управлять гидравлической, топливной, противообледенительной системами и другими исполнительными механизмами самолёта.

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