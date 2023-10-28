«У России есть все необходимые возможности»: как проходит работа по импортозамещению лайнера МС-21

«Ростех» передал заказчику первый комплект полностью российской авионики для кабины лайнера МС-21. Речь идёт о пульте, который позволяет управлять гидравлической, топливной, противообледенительной системами и другими исполнительными механизмами самолёта.
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