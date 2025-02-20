Россияне получат новое право не возвращать кредиты при мошенничестве

С 1 сентября вступает в силу закон о периоде охлаждения, касающийся выдачи кредита или займа, который дает россиянам право не возвращать деньги, полученные с нарушением антимошеннических норм, сообщила аналитик ФинФакс.
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