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China CITIC Bank направил 113 млрд юаней в инфраструктуру нового поколения

China CITIC Bank направил 113 млрд юаней в инфраструктуру нового поколения

Все более выраженная «К-образная» экономика Китая, в которой одни сектора стремительно растут, а другие изо всех сил пытаются сохранить темпы, заставляет банки пересматривать подходы к распределению корпоративного кредитования.

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