NYT обратила внимание на раскол во мнениях западных стран по ситуации на Украине

Между Соединенными Штатами, Европой и Украиной наметился раскол в оценках того, какие цели стороны преследуют в этом конфликте и на какие уступки готов пойти Киев ради завершения боевых действий на своей территории, пишет газета The New York Times.
Между Соединенными Штатами, Европой и Украиной наметился раскол в оценках того, какие цели стороны преследуют в этом конфликте и на какие уступки готов пойти Киев ради завершения боевых действий на своей территории, пишет газета The New York Times.
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