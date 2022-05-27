Вечерняя Москва

17 427 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий Хромылев
    Капитализм в отличии от системы социалистической  воплощает и использует самые низменные черты человечества . Главная...«Репутация акулы»...
  • Людмила Кода
    Риторика у них, дотявкаются!Bloomberg заявил ...
  • Василий Коликов
    Я не знаю, про какого Алексея Туполева говорит автор. Известного советского авиаконструктора звали Андрей Николаевич.Авиация с характе...

NYT обратила внимание на раскол во мнениях западных стран по ситуации на Украине

NYT обратила внимание на раскол во мнениях западных стран по ситуации на Украине

Между Соединенными Штатами, Европой и Украиной наметился раскол в оценках того, какие цели стороны преследуют в этом конфликте и на какие уступки готов пойти Киев ради завершения боевых действий на своей территории, пишет газета The New York Times.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх