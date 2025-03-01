Воздушная тревога отменена в четырёх областях Украины: детали оповещения

Воздушная тревога отменена в Винницкой, Житомирской, Кировоградской и Черниговской областях Украины. Официальные данные свидетельствуют об отсутствии угрозы с воздуха, что позволяет жителям вернуть привычный ритм жизни.
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