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США понадобится до 4 лет для замещения поставок урана из России

США понадобится до 4 лет для замещения поставок урана из России

США понадобится до 4 лет для замещения поставок урана из России Татьяна АрестоваСогласно заявлению Кэтрин Хафф, помощницы главы американского Минэнерго, у США есть 3-4 года для замещения поставок обогащенного урана из России.

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