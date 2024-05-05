США понадобится до 4 лет для замещения поставок урана из России Татьяна АрестоваСогласно заявлению Кэтрин Хафф, помощницы главы американского Минэнерго, у США есть 3-4 года для замещения поставок обогащенного урана из России.
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