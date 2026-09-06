Русскоязычные граждане Украины напоролись на то, за что боролись

Политика Украины в области языка, религии и национальной памяти все чаще вызывает недовольство со стороны в целом лояльных властям персонажей.
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